عاجل.. #الصحة: توقيع أكثر من 100 اتفاقية مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، توقيع أكثر من 100 اتفاقية تعاون، مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، ضمن بناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة.

وتمثل الاتفاقيات الموقعة، مشروعا تشاركيا بين القطاع الخاص والعام، يتمثل في تقديم الدعم والمتابعة، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين بهدف تطوير الأداء، وتقديم الخبرات اللازمة لتحسين آليات تقديم الخدمة.

ويأتي ذلك استكمالاً لدور برنامج أداء الصحة في العمل على تحقيق مستهدفات الرؤية في تحسين كفاءة وجودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، إلى جانب عمله بشكل تكاملي مع جميع الشركاء في الوزارات والبرامج في المنظومة الصحية لتحسين وإدارة الأداء على المستوى الوطني في ظل ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود من القيادة الحكيمة لتعزيز وتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.