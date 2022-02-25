السعودية: حريصون على استقرار السودان

جددت المملكة العربية السعودية حرصها الدائم والمستمر على الاستقرار في شرق وكل السودان.

وأكدت المملكة أنها تعمل علي دعم السلام والإستقرار والتنمية والمشروعات في شرق السودان بما يدعم الاستقرار ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا الاطار أستقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بدار السكن أمس الخميس والي ولاية البحرالاحمر المكلف على عبد الله ادروب وعدد من النظار والعمد من شرق السودان.

وجري خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والتأكيد علي عمق العلاقات بين البلدين علي المستوي الرسمي والشعبي، فيما قدم الوفد الشكر لسعادة السفير وقيادة المملكة علي المواقف النبيلة تجاه السودان وأهله.

من جهة اخرى استقبل خليفة احمد خليفة النائب العام المكلف لجمهورية السودان بمكتبه يوم الأربعاء المنصرم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان على بن حسن جعغر.

وجري خلال الإجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العدلي والقانوني والنيابي في ظل تطور العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة.