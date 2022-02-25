ضبط 19 سعوديا و11 من 3 جنسيات لارتكابهم “هذه الجريمة”

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، 30 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا في عدد من مناطق المملكة.

وشمل عملية القبض 19 مواطنًا، و 8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية المصرية، ومقيم باكستاني لنقلهم وبيعهم وتخزينهم (377) متراً مكعبًا من الحطب المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتصل عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.