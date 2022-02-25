روسيا ترد بدهشة: فوجئنا بموقف حكومة لبنان

علقت السفارة الروسية في لبنان، اليوم، على رفض بيروت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية، مضيفة: “أثار بيان الخارجية اللبنانية الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث علماً بأن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية”.

وأدان لبنان يوم الخميس اجتياح الأراضي الأوكرانية ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها.

وأثار بيان وزارة الخارجية اللبنانية ما يسمى “حزب الله” المدعوم من إيران.

وكتب النائب في حزب الله إبراهيم الموسوي على تويتر، “ما هي السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان وما هي مصلحة لبنان في ذلك؟ أرجو أن تشرح لنا يا وزير الخارجية”.