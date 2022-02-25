أخضر الرماية يشارك في بطولة كأس العالم

يشارك منتخب المملكة للرماية على البندقية والمسدس ببطولة كأس العالم والتي ستقام بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2022.

وتأتي البطولة ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الأول من الموسم الرياضي 2022 ، ويترأس وفد منتخب المملكة المشارك في البطولة سمو رئيس الاتحاد الامير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود.

كما سيمثل منتخب المملكة في منافسات المسدس الرماة عقيل البدراني ومحمد العمري وعطا الله العنزي ومحمد المالكي ومحمد الهلالي وسفر الدوسري وبإشراف مدرب المنتخب الكوري سونج جو لي.

وفي منافسات البندقية الرماة حسين الحربي وفايز العنزي وعبدالعزيز العنزي ومسفر العماري وعبدالرحمن الجحيدلي وبدر العتيبي وبإشراف المدرب الوطني أحمد قيسي.

من جهته قدم سمو رئيس البعثة الدعوة لكافة الجماهير السعودية المتواجدة بجمهورية مصر الشقيقة للحضور ومؤازرة ممثلي الوطن في هذا المحفل الدولي.

منوهاً على استعداد وجاهزية رماة الأخضر لتقديم المستوى المشرف كما هو معهود منهم دائماً في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم سخي من القيادة الرشيدة حفظهم الله وبمتابعة دائمة من سمو وزير الرياضة.