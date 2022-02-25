إيران تستغل “الفرصة” بتخصيب اليورانيوم

تستغل إيران فرصة الحرب الروسية الأوكرانية التي تقض مضاجع أوروبا برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية اليوم الجمعة، عن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله، إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20٪ حتى بعد رفع العقوبات عنها، وإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية عن إسلامي قوله، إن تخصيب اليورانيوم “مستمر بحد أقصى 60٪ وهو ما جعل الغربيين يهرعون للتفاوض، وسوف يستمر مع رفع العقوبات بنسبة 20٪ وبنسبة 5٪”.

ويقيد الاتفاق النووي لعام 2015 تخصيب اليورانيوم الإيراني عند درجة نقاء 3.67٪ وهي أقل بكثير من درجة 90٪ التي تتطلبها صناعة الأسلحة النووية وأقل بكثير كذلك عن درجة 20٪ التي كانت إيران قد وصلت إليها قبل الاتفاق. وتخصب إيران اليورانيوم إلى مستويات مختلفة في الوقت الحالي نسبة أعلاها نحو 60٪.