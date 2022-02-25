غدا.. مفاوضات روسية أوكرانية بحزمة ضمانات أمنية

أكد مكتب الرئيس الأوكراني أن الرئيسان الأوكراني والروسي قد يناقشان الوضع المحايد لكييف.

وقال مكتب زيلنسكي: من المتوقع أن نعلم غدا موعد ومكان المباحثات مع روسيا وقد نناقش الوضع المحايد لأوكرانيا مع حزمة ضمانات أمنية.

وكان الكرملين قد صرح أمس الخميس بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.