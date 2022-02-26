طقس_اليوم: انخفاض الحرارة بشرق ووسط المملكة #صباح_الخير #طقس_السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على بقية مناطق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب الباكر على طريف والقريات.

مع فرصة ظهور سحب رعدية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة يستبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.