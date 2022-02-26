شاهد بالفيديو.. الرئيس الاوكراني: لن نستسلم وهذه أرضنا

أكد الرئيس الأوكراني اليوم السبت أنه لن يلقي السلاح وسيدافع عن أرضه.
ومن امام مكتبه في العاصمة كييف خاطب الرئيس الأوكراني شعبه بالقول: سندافع عن أرضنا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية وأكدت وسائل الإعلام الروسية السيطرة على محطة كهرباء في كييف.
#عاجل …شاهد بالفيديو رئيس #أوكرانيا: قواتنا المسلحة هي حقيقتنا وهذه أرضنا وفيها أولادنا وسنقوم بحمايتها #اوكرانيا #روسيا https://t.co/MQgL0SfWV8 pic.twitter.com/xOSTS7mtVV
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) February 26, 2022