لوحة سماوية تزين فجر الأحد في #السعودية #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن مراقبو السماء في السعودية والوطن العربي يستعدون لمشاهدة منظر جميل فجر يوم الأحد 27 فبراير 2022 وسيمر القمر بالقرب من كوكبين في نظامنا الشمسي ، المريخ والزهرة قبل حوالي ساعتان ونصف من شروق الشمس.

انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع و المريخ الباهت سيكون على قبة السماء بألافق الجنوبي الشرقي وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة إلى معدات رصد وسيكون القمر في مرحلة الهلال المناقص ما سيزيد المشهد روعة.

القمر سيكون أقرب إلى المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات ما يعني بأن المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ليظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب لكن يمكن من خلال المنظار، أما كوكب الزهرة تفصلة عن القمر حوالي 5 درجات .

يسمى هذا الحدث بالاقتران ، حيث يوجد جسمان أو أكثر بالقرب من بعضهما البعض وسيكون الوقت الأمثل لمراقبته قبل شروق الشمس.