تعرف على أسعار #الذهب في #السعودية اليوم السبت

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 26/2/2022، في السعودية ، تراجعا مقارنة بأسعار ،أمس .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 227.98 ريال، (60.77) دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 بالملكة إلى 208.98 ريال، (55.71) دولار.

وسجلت اسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في السعودية نحو 199.49 ريال (53.18) دولار .

وبلغ سعر الذهب الاقتصادي عيار 18 في السعودية، نحو 170.99 ريال (45.58) دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.99 ريال ،(35.45) دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 113.99 ريال (30.39) ريال.

وبلغت اسعار أوقية الذهب 7,090 ريال (1,890) دولار، وسجلت اسعار جنيه الذهب نحو 1,596 ريال ،(425.41) دولار ، وجاءت اسعار كيلو الذهب عند 227,981 ريال (60,772) دولار.