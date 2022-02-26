“الفضلي” يطمئن المواطنين.. مخزوناتنا عند المستويات الآمنة #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #الحرب_العالميه_الثالثه #عاجل

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن وجود وفرة إمدادات للسلع الغذائية ب‎المملكة، لافتا أنها مستقرة وبمستويات آمنة ولا مخاوف بشأنها على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن وفرة الغذاء مستمرة خلال هذه الفترة، وتم رصد المعروض من السلع الغذائية بالسوق المحلية وأيضا متابعة سلاسل الإمداد، من خلال لجنة وفرة الغذاء المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي المنعقدة بشكل مستمر خلال هذه الفترة.

وأضاف أن إمدادات ومخزونات السلع الغذائية في المملكة مطمئنة، وذلك بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- .

وأشار الفضلي إلى أنه لا مخاوف عل سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية، لافتا أنها آمنة وموثوقة ومستمرة، مع حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وأيضا تحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها.

وأكد على تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً للسلع لذلك نستبعد حدوث أي ندرة في المعروض، نتيجة للأزمة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية (القمح، والأرز ، والسكر، وزيوت الطعام، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء، والأسماك، والبيض، والحليب ومشتقاته، والخضروات والفواكه، والتمور، والشعير، والذرة الصفراء ، وفول الصويا، والأعلاف الخضراء) فجميعها ولله الحمد عند المستويات الآمنة ولا توجد أي مخاوف من حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.

وأكد على قوة ومتانة منظومة الغذاء في المملكة بدعم القيادة الحكيمة لافتا إلي تعامل المملكة خلال جائحة كورونا والتي تفوق تداعياتها الأزمة الحالية نموذجاً يحتذى به.

وأشار إلى أن الأسواق وقتها لم تشهد أي نقص في المعروض، وصنفت المملكة إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء.