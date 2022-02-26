ترحيل 8432 مخالفا لأنظمة المملكة خلال أسبوع

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة من ضبط 13594 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

وأسفرت الحملات التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال للفترة من 16 / 7 / 1443 هـ الموافق 17 / 2 / 2022 م حتى 22 / 7 / 1443هـ الموافق 23 / 2 / 2022 م، عن وصول إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم إلي 13594 مخالفًا، منهم 7465 مخالفًا لنظام الإقامة، و4299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1830) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط إجمالي من حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة 249 شخصًا، 52% منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 111 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 100431 وافداً مخالفًا، منهم 89016 رجلاً، و11415 امرأة.

واضافت الحملات الي إحالة 88078 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2542 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8432) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.