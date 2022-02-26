بدءا من الغد.. #التعليم تحدد معايير تقويم أداء الطلاب

تنطلق اختبارات المواد الشفوية، غدا الأحد، وذلك لنهاية الفصل الدراسي الثاني للمراحل الثلاثة للتعليم العام .

وحددت وزارة التعليم طرق تقويم أداء الطالب بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط، وأيضاً الصفين الثاني والثالث من المرحلة الثانوية، على أن يكون تقويماً تكويناً في مواد التقويم المستمر ، وذلك من 100 درجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقويم أداء الطالب ببقية المواد “تقويماً متنوعًا” «قبلياً وتكويناً وختامياً».

وأشارت أن ذلك سيكون من خلال تخصص 100 درجة لكل مادة دراسية، كما تخصص 100 درجة لكل فصل دراسي، يكون منها 60 لأعمال السنة وال40 درجه لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

وأوضحت لائحة تقويم الطالب المعتمدة من الوزارة، أنه سيحسب للطالب بنهاية العام الدراسي كاملاً ، معدل ما تحصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة، وسيكون ذلك وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي على النحو التالي ” 25% نسبة الفصل الأول، و35%؜ الفصل الثاني، و40%؜ الفصل الثالث”.

وأشارت اللائحة ، يعد الطالب ناجحاً في صفه حال حصولة على درجة الصغرى على الأقل بجميع المواد الدراسية “50 درجة” ولكن ذلك سيكون شريطة أدائه اختبار نهاية الفصلين “الأول والثاني” بحصوله على 20 بالمئة من درجة الاختبار النهائي، وذلك لكل مادة دراسية بالفصل الدراسي الثالث.

واكدت الوزارة أن جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية تكون حضورياً، وداخل القاعات الدراسية، كما تستمر الشفوية خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت أن الاختبارات لنهاية الفصل الثاني للمواد التحريرية، تبدأ اعتباراً من غدا الأحد الـ3 من شعبان القادم، وستستمر 5 أيام.