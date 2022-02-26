فرنسا تعترض سفينة روسية في بحر المانش

أوقفت فرنسا سفينة روسية، اليوم السبت، في مضيق با دو كاليه في بحر المانش. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء العالمية.

وقالت السلطات الفرنسية إن السفينة تجارية، وتحمل شحنة من السيارات، وجرى تحويل مسارها إلى ميناء بولوني سور مير ليلة الجمعة، بعد أن أغلقت السلطات البريطانية مرور السفن الروسية عبر المضيق الواقع بينها وبين قارة أوروبا.

وتعتقد السلطات الفرنسية أن السفينة مرتبطة بمصالح مالية روسية، ويأتي إيقافها لفحص أوراقها، وتنفيذ الرقابة الجمركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس الجمعة، فرض عقوبات على موسكو، في مجالات الطاقة والتمويل والنقل وضوابط التصدير وقيود على التأشيرات، وذلك ضمن حزمة قرارات تأتي ردا على غزو موسكو لكييف.