لهذا السبب.. #المواصفات تضع باركود على المنتجات قريبًا

تعتزم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وضع باركود على المنتجات قريبًا.

ويدل وضع رمز باركود على المنتج، على حصوله على شهادة سابر، كنا يتيح للمستهلك التأكد من سلامة وجودة المنتج عبر «تأكد»

وبحسب تصريحات ، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعود العسكر، سيتم ربط «سابر وتأكد» قريبًا.

وأضاف العسكر ، أن “سابر” الذراع الإلكترونية للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية، أن الهدف من وضع الباركود، تسجيل المنتجات وتحديد المسؤول عن المنتج ، كما أنه سيتيح تتبع المنتج وقت خروجه من المنشأ حتى الوصول لرفوف المتاجر.

وأشار إلى أن “سابر” ستنطبق على المنتجات الاستهلاكية عدا الغذائية والدوائية ، بالإضافة لمستحضرات الصيدلانية والمستحضرات التجميلية، لوقوعها تحت مسؤولية هيئة الغذاء والدواء.