الأمن_العام يضبط مخالفَين لنظام البيئة بالقصيم والحدود الشمالية

تمكنت الجهات الأمنية بالأمن العام، من ضبط مخالفَين لنظام البيئة ، بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعروض للبيع على منتن مركبتين، بالقصيم والحدود الشمالية.

وأوضح الأمن العام ، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.