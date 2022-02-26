استشاري بـ”الصحة”: السعودية أطلقت مفهوم الوصول العادل لأدوات مكافحة كورونا

أكد الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري بـ«الصحة» ، أن السعودية هي من أطلقت مفهوم الوصول الشامل والعادل لأدوات مكافحة جائحة كورونا خلال ترأسها مجموعة العشرين ودعمتها بسخاء و شجاعة و بصيرة .

وأضاف عبر تويتر، أن تفعيل ذلك كان عبر التحالف الدولي ACT-A وهو المصدر الأهم بلا منازع للقاحات والأدوية والفحص وأدوات الوقاية في الجائحة.

وقالت وزارة الصحة العالمية ، أنه منذ أبريل 2020 ، دعمت شراكة ACT-Accelerator ، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ، الجهود العالمية الأسرع والأكثر تنسيقًا ونجاحًا في التاريخ لتطوير أدوات لمكافحة كورونا.

وأضافت أنه مع التقدم الكبير في البحث والتطوير من قبل الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمبادرات الحكومية ، فإن ACT-Accelerator على وشك تأمين طريقة لإنهاء المرحلة الحادة للوباء من خلال نشر الإختبارات والعلاجات واللقاحات التي يحتاجها العالم.

وطورت مجموعة العمل المالية وتعبئة الموارد التابعة لمجلس التيسير ACT-A إطار التمويل، لتوضيح مصادر التمويل التي يمكن استخدامها لتمويل الميزانية من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022.

وعلى وجه التحديد، يسعى إطار التمويل إلى، تأكيد الاستثمار الإجمالي المطلوب للوفاء بأهداف تغطية أدوات COVID-19 العالمية للقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية، ومقدار هذا التمويل الذي يجب توجيهه من خلال وكالات ACT-A مقابل المبادرات الأخرى والجهود المحلية.

وأضافت إلي ضرورة تحديد مصادر التمويل المحددة التي يمكن استخدامها لتمويل ACT-A والتكاليف التكميلية الأخرى المرتبطة بتقديم أهداف تغطية أدوات COVID-19 العالمية ، على سبيل المثال ، منح المانحين ، والموارد المحلية ، وأدوات بنك التنمية المتعددة الأطراف (بما في ذلك المنح و قروض) أو مجموعة من المصادر.

وشددت على ضرورة مناشدة البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى من خلال تمويل منحة واضح وعاجل ، وتوقع الحصول على مساهمات طوعية عادلة من قبل المشاركين في هذا “الطلب” قبل حدث التعهد المحتمل في أوائل عام 2022.