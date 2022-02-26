عاجل.. بعد رفضها المفاوضات.. #روسيا تعاقب #أوكرانيا بـ”قرار الزحف”

لا صوت يعلو فوق صوت الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ 3 أيام في وسائل الإعلام العربية والعالمية.

واليوم، وسعت روسيا زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

في بيان الوزارة جاء: “بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.. وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة”.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الشعب الأوكراني إلى التحلي بالحكمة وألا “يستسلم لاستفزازات نظام كييف ويعرض نفسه وأحباءه لمعاناة لا داعي لها”.

ولفت بيان الوزارة إلى أن مجموعات الكتائب القومية (المتطرفون) الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي مجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.