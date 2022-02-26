اليونان تعلن مقتل 2 من رعاياها في أوكرانيا وتستدعي سفير روسيا

أعلنت اليونان مقتل 2 من مواطنيها في أوكرانيا، وقررت استدعاء السفير الروسي في أثينا.

ودعت اليونان، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا، إلى المغادرة فورًا، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية تحذيرًا، حثت فيه المواطنين اليونانيين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جون كيربي، عن تقديم مساعدات مادية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال كيربي في تصريحات صحفية: “الرئيس جو بايدن أمر بتقديم 350 مليون دولار إضافية من المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا”.