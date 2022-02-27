تحذير من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأحد، على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية.

وأوضح في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، وتكوّن ضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية ( طريف ) والجوف ( القريات ).

كما توقع سماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، في حين تكون الفرصة متهيئة لتشكل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.

وأضاف التقرير : سيكون هناك حركة سطحية للرياح على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة.

كما توقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضاف : تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج