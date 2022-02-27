عاجل .. ابتداء من اليوم .. الصحة: تسجيل الحضور والإنصراف عن طريق التطبيق في هذه الإدارة

قررت وزارة الصحة ابتداء من اليوم 2022/02/27م تطبيق الحضور والانصراف (حياك) عبر حساب موارد اعتماد على الجوال في وكالة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وبغرض مواكبة الإجراءات الصحية التى فرضتها جائحة كورونا، وجهت وزارة الصحة مديرياتها بضرورة وسرعة استكمال متطلبات نظام الحضور والانصراف الإلكترونى وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (GPS) والهياكل التنظيمية للمنشآت (إدارات – مستشفيات – مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديرى ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي، مع تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدنى والرقم الوظيفى لكل مديرإدارة ورئيس قسم على أن يتم انجاز البيانات المطلوبة وارسالها على الوزارة بصفة عاجلة. وفق”عكاظ“.

يتم نظام الحضور والانصراف الجديد عبر تطبيق «مديري» الخاص بمنسوبى وزارة الصحة عبر أيقونة جديدة تمت إضافتها باسم «حياك»، وستكون خاصة بتسجيل الحضور حال وصول موظف الصحة إلى المنشأة، مع تسجيل الانصراف، الأمر الذى دعا وزارة الصحة إلى مخاطبة مديرياتها لتحديد «GPS» حتى يتم تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة، وسيمتلك كل رئيس أو مدير خاصية متابعة موظفيه وموظفاته وأماكن تحركاتهم ساعات الدوام.