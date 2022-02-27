إصابات #كورونا حول العالم إلى 435 مليونا

سجلت أحدث الإحصائيات، وفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات، اليوم الأحد، ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 434,968 مليون نسمة، كما سجل عدد الوفيات 5,963 ملايين شخص .

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في الهند،خلال الساعات الـ 24 الماضية، 10273 إصابة جديدة، كما سجل عدد الوفيات و243 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية, إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع لـ 42.916.117 إصابة, كما بلغت الوفيات نحو 513.724 وفاة.

وسجلت الإصابات الجديدة في باكستان 847 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، و20 وفاة.

وبلغ إجمالي نحو 1.508.504 إصابات، “36.803 حالات نشطة”، كما بلغت الوفيات 30.173 وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء نحو 1.441.528 حالة.

ومن جانبها سجلت إصابات كورونا في أستراليا، 22409 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية, ، وبلغ عدد الوفيات 27 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية، إن إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 2.812.858 إصابة، كما سجلت حصيلة الوفيات نحو 5132 وفاة.

وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا لـ 14 مليونا و682758 ، وذلك بعد تسجيل 107913 إصابة جديدة. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع إجمالي الوفيات لـ 122678، وذلك بعد تسجيل نحو 57 وفاة جديدة.