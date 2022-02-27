مفاجأة سارة.. #أبل تكشف النقاب عن هاتفها الاقتصادي ” #آيفون_إس_إي”

تطرح شركة أبل هاتف اقتصادي جديد “آيفون إس إي” رسميًّا بسعر ينتظره العديد من عملائها، في احتفالية، يوم 8 مارس المقبل.

وكشفت “أبل” الأمريكية، النقاب عن هاتفها الاقتصادي الجديد “آيفون إس إي”، بسعر أقل بنحو 99 دولارًا عن الإصدار السابق له لعام 2020، بحسب تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص.

وقالت مصادر بـ “أبل”، إن هاتف “آيفون إس إي” سيبدأ بسعر 300 دولار.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف “آيفون إس إي” مدعومًا بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات وبكاميرا محسنة ومعالج من نوع “إيه 15 بايونيك”، التي ظهرت للمرة الأولى في هواتف “آيفون 13”.