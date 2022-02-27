إغلاق منشآت وضبط 486 مخالفة لإجراءات كورونا في الشرقية

ضبطت أمانة الشرقية 486 مخالفة لإجراءات كورونا ، وإغلاق منشأت، من خلال تنفيذ 7291 جولة رقابية الأسبوع الماضي.

ونفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية، بالأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، بلغت 7291 جولة نتج عنها، وإغلاق 7 منشآت وضبط 486 مخالفة، لاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية.

وتلقت الأمانة 2734 بلاغًا عبر مركز 940، خلال الفترة ، حول منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، واشتراطات البلدية والصحية.

وتؤكد الأمانة استمرار الجولات الرقابية، بكافة منافذ البيع والأسواق والمراكز التجارية، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات و تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، مع استمرار تفعيل مبادرة “ممتثل” في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون والإبلاغ عن المخالفات أو ملاحظة أو أي مخالفة بلدية ، وذلك من خلال مركز 940.