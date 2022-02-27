إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام والجوازات على رتبة “جندي فني موسيقي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لوزارة الداخلية “الأمن العام – الجوازات” على رتبة “جندي فني موسيقي” رجال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة “أبشر – توظيف” على الرابط التالي https://jobs.sa.

يذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة “جندى فنى موسيقى رجال” بوزارة الداخلية فى قطاعى الأمن العام والجوازات.