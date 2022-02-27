طرح مشروعات لدرء أخطار السيول بأكثر من 23 مليون ريال في عسير

يطرح اليوم مشروعات لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بأكثر من 23 مليون ريال في عسير، تشمل تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية والعبارات الصندوقية.

وحددت أمانة منطقة عسير أماكن المشروعات، وتنفيذها في 3 أحياء ، “المحالة والطبجية وطريق المطار” بأبها.

وأكدت أنتهاء الدراسات الهيدرولوجية للمدينة، وتم إعداد حزمة مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.

وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن المشروعات تشمل تنفيذ قنوات خرسانية وعبارات صندوقية لمواكبةً النمو العمراني المستمر على جميع المحاور، لافتا أن المشروعات ستسهم في رفع مستوى الخدمات وذلك عبر إستراتيجية مدروسة للتطوير من البنية التحتية والمشروعات التنموية.

وأضاف أن هذة المشروعات تم اعتمادت ضمن أعمال الأمانة بعسير بهدف احتواء مياه الأمطار ودرء الأخطارالناجمة عن تدفق السيول، وأيضا توسيع نطاق الخدمات لشبكة تصريف مياه السيول والتي تخدم الأحياء بأبها.