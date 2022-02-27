بإجمالي تجاوز 322 ألفا.. “مسام” ينتزع 1,358 لغما في اليمن خلال أسبوع

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ونجح المركز، خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري، في انتزاع 1,358 لغمًا بمختلف المناطق في اليمن شملت 60 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,094 لغمًا مضادًا للدبابات، و194 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال فبراير 7,898 لغمًا، الإجمالي منذ البداية وحتى الآن، إلى 322 ألفًا و789 لغمًا.

وشملت خريطة نزع الألغام خلال أسبوع، 123 ذخيرة غير متفجرة، و128 لغما مضادا للدبابات في محافظة عدن، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، 129 لغمًا مضادًا للدبابات، و7 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و6 ألغام مضادة للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج.

وفي مأرب جرى نزع 519 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير متفجرة بمديرية الوادي، و14 لغمًا مضادًا للدبابات، ولغمين مضادين للأفراد و4 عبوات ناسفة في مديرية حريب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع 5 ألغام مضادة للدبابات و11 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية عين، و246 لغمًا مضادًا للدبابات، و29 لغمًا مضادًا للأفراد، و4 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن فريق “مسام” من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين بمديرية الوازعية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و11 ذخيرة غير متفجرة بمديرية المخاء، و42 ذخيرة غير متفجرة، و38 لغمًا مضادًا للدبابات، و16 لغمًا مضادًا للأفراد بمديرية ذباب.