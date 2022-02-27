بـ100 مليار يورو.. الغزو الروسي يدفع ألمانيا لتحديث ترسانتها الدفاعية

أعلن أولاف شولتس، المستشار الألماني، اليوم الأحد، أن ألمانيا ستستثمر 100 مليار يورو في معدات عسكرية هذا العام، وستخصص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا.

وأوضح شولتس، خلال كلمة أمام “البرلمان”، أن تلك التعزيزات ستأتي عبر تأسيس صندوق خاص للجيش، لاستخدامه في استثمارات مجال الدفاع.

وجاء قرار ألمانيا بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ليصبح القرار بمثابة تغيير في السياسة العسكرية لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وحول نسبة إجمالي الناتج المحلي التي ستستخدم في القرار؛ قال “شولتس” إن بلاده ستستثمر أكثر من 2%، من إجمالي الناتج المحلي الداخلي، على أن يتم إدراج الصندوق الخاص في دستور البلاد.