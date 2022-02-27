الحدود الشمالية الأقل.. ضبط أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا خلال أسبوع، وذلك من 19/ 7/ 1443 حتى 25/ 7/ 1443، في جميع المناطق بالمملكة.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أن إجمالي المخالفات وصل إلى 18 ألفا و576 مخالفة، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق بأكبر عدد من المخالفات والذي بلغ 5466، فيما سجلت منطقة الحدود أقل عدد من المخالفات بـ 295 مخالفة.

أما عن بقية المناطق، ذكر البيان، أن منطقة المدينة المنورة سجلت 3179 مخالفة، والشرقية 2616، تلتها منطقة مكة المكرمة 1804، ومنطقة حائل 959، ومنطقة الجوف 907، ومنطقة القصيم 891، ومنطقة تبوك 590، ومنطقة الباحة 529، ومنطقة جازان 499، ثم منطقة عسير 437، ومنطقة نجران 404.

وناشدت وزارة الداخلية، الجميع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.