اليابان تجمد أموال الرئيس الروسي ومسؤولين آخرين

جمدت اليابان، اليوم الأحد، أموال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال فومي كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يعتبر أحادية لتغيير الوضع الجاري باستخدام القوة، ما قد يؤثر على النظام الدولي.

وأدان رئيس وزراء اليابان العمل الروسي العسكري في أوكرانيا، قائلا إنه اعتداء واضح، وانتهاك للقانون الدولي، ولا يمكن السكوت عليه.

ودعا “كيشيدا”، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ رد فعل موحد وحازم، لحماية النظام العالمي. كاشفا أن اليابان ستنضم إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فيما يتعلق بقرارها حظر البنوك الروسية من نظام سويفت الدولي للدفع.

وحول المساعدات اللوجستية لأوكرانيا، كشف “كيشيدا” أن اليابان ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بما قيمته 100 مليون دولار.