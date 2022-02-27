بتداولات بلغت 9.9 مليار ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، مرتفعا عند مستوى 12417.56 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 9.9 مليار ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 235 مليون سهم بأكثر من 330 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 20 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 183 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات أمانة للتأمين، وعناية، والأبحاث والإعلام، والأسماك، والإنماء طوكيو م، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات الباحة، والمواساة، وأنابيب، والعربي، وأميانتيت، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 9.95% و 5.00%.

وجاءت أسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسبكيم العالمية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق مرتفعًا 9.59 نقاط ليقفل عند مستوى 24951.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 97 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3823 صفقة.