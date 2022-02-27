“اتحاد الكرة” يكشف سر تغريدة “ماهو هلالي” #عاجل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، توضيحا بشأن التغريدة التي جرى إعادة توجيهها، على الحساب الرسمي للاتحاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال -التابعة لاتحاد الكرة السعودي- إن إعادة التوجيه لتغريدة من الردود في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي كان بسبب خطأ من الشركة المشغلة للحساب، بسبب آلية الرصد الآلي للتغريدات.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال، في بيان، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المشغلة للحساب، مؤكدة أنها أبدت اعتذارها عن الخطأ غير المقصود.

وكان الحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي على موقع “تويتر” قد أعاد توجيه تغريدة لأحد الحسابات مكتوب فيها: “ماهو لاعب هلالي عشان اللجنة تصدر قرار”.