تدشين أول كتابة عدل نموذجية في الرياض (صور)

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، أول كتابة عدل نموذجية في الرياض، معلنا بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة لكتابات العدل النموذجية.

ووفق بيان لوكالة الأنباء السعودية، يهدف تطبيق الهوية المعيارية، إلى تطوير وتحسين بيئة العمل، الامر الذي ينعكس على الأداء، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح البيان، أن وزير العدل، اطلع على سير العمل في كتابة العدل الأولى بالرياض، والتقى خلال زيارته كتابة العدل الأولى بالرياض، كُتّاب وكَاتبات العدل، وناقش سبل تعزيز العمل ومستوى الإنجاز، والارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يحقق رفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.

وتسعى وزارة العدل من خلال تدشين الهوية النموذجية في كتابة العدل الأولى بالرياض إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم.

وشهد قطاع التوثيق نقلات نوعية على جميع المستويات، لا سيما على صعيد التحول الرقمي، حيث أصبح العديد من الخدمات في القطاع تقدم بشكل إلكتروني بالكامل من خلال بوابة ناجز Najiz.sa، مما وفر الوقت والجهد على المستفيدين.