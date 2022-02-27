“كييف متحضرة عن العراق”.. انتقادات واسعة لمراسل قناة أمريكية

أثارت تصريحات مراسل شبكة سي بي إس الأمريكية، تشارلي داغاتا، جدلا كبيرا وردود فعل عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصف أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، بأنها متحضرة نسبيا، مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

وقال في تصريحه: “أوكرانيا ليست مثل العراق أو أفغانستان، إنها متحضرة وأوروبية نسبيا”، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لتصريح الصحفي، صاحبها ردود أفعال غاضبة وصفت ما جاء على لسانه بأنه عنصري وغير دقيق.

واعتذر مراسل “سي بي إس”، قائلا: “لقد تحدثت بطريقة آسف لها”، مضيفا: كنت أحاول إيصال أن أوكرانيا لم تشهد هذا الحجم من الحر في السنوات الأخيرة، على عكس البلدان الأخرى”، في إشارة إلى العراق.