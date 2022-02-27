تقديراً لعطائها بـ 171 مليون ريال.. وزير التعليم يكرّم أوقاف صالح الراجحي

كرّم وزير التعليم الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي خلال حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية في التعليم “شركاء” بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وذلك تقديراً لدور إدارة الأوقاف وجهودها في التكامل مع وزارة التعليم.

ويأتي هذا التكريم في إطار اسـتمرار الشراكات المجتمعية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المانحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل المبادرات النوعية وتطويرها بما يخدم جميع أفراد المجتمع.

وثمّن الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي هذا التكريم الذي حظيت به إدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي من معالي وزير التعليم، مبيّناً أن هذا التكريم نتيجة للدعم والمساهمات المستمره من قبل إدارة الأوقاف في قطاع التعليم.

حيث إن ما قدّمته أوقاف الشيخ صالح الراجحي في قطاع التعليم مبلغ وقدره (171) مائة وواحد وسبعون مليون ريال من خلال دعم خمس مجالات رئيسية وهي: (إنشاء المباني الدراسية، تجهيز المباني المدرسية، تشغيل المباني التعليمية، دعم البرامج والمبادرات، تقديم الجوائز).

فقد قامت إدارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التعليم بإنشاء (3) مجمعات تعليمية لتحفيظ القرآن الكريم وذلك في كل من مكة المكرمة ومدينة الرياض ومحافظة البكيرية بمنطقة القصيم، كما قامت إدارة الأوقاف بإنشاء مدارس خيرية للبنين والبنات بمحافظة جدة، وهي تشرف على تشغيل هذه المدارس وإدارتها والصرف عليها منذ تأسيسها.

إضافة إلى الوجبات التموينية التي توزع على الطلاب والطالبات لأهمية توفير الوجبة الصحية لأولادنا الطلاب والطالبات.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله أن يسّر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها ‏المجتمعية في بلادنا المباركة، وقدّم شكره لمقام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله.

كما قدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ على ما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا ‏الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله، وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.