حليفة أمريكا الرئيسية تدفع بوتين نحو “سويفت”

تدفع حليفة أمريكا الرئيسية الرئيس الروسي فلاديمر بوتين نحو النظام المالي “سويفت”.

وقال رئيس وزراء اليابان، الأحد، إن “بلاده ستنضم إلى الدول الغربية في استبعاد مصارف روسية معينة من نظام سويفت للتحويلات المالية، ما يزيد الضغط على موسكو بشأن غزوها لأوكرانيا”.

وأوضح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا “صدر هذا الصباح عن الدول الغربية أن خطوات اتخذت لاستبعاد روسيا عن النظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي بما فيها استبعاد مصارف روسية معينة من سويفت.

وقال: “لقد طلبت دول غربية من اليابان الانضمام.. وستنضم اليابان إلى هذه المبادرة”.

ويتيح نظام سويفت التواصل السريع والآمن بين المصارف على صعيد التحويلات، ومن شأن استباعد روسيا منه أن يلحق ضررا كبيرا بتعاملاتها التجارية مع غالبية دول العالم.