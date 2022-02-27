مسؤول يمني: السعودية نجحت في توحيد بلادنا

أكد وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام صالح حُميد، أن السعودية نجحت في توحيد الصف اليمني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتحقيق استقرار سياسي نجم عنه تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال وتوافقية في الوقت نفسه.

وقال إن إيران تعطل الجهود الرامية إلى لتحقيق السلام، باستخدام أدرعها المتمثلة في مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقفو وراء جرائم تدمير الاقتصاد اليمني وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية والقرصنة وتجويع نحو 80% من الشعب الذي أصبح بحاجة إلى المساعدات.

وأضاف أن أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية تمثل انتهاكا وتهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الدولي وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافا بكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة ولقانون البحار الصادر عام 1982.