الدوري_السعودي: رباعية “فتحاوية” في شباك الاتفاق

تغلب فريق الفتح على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٢ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ‏اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

‏ ‏استهل صاحب الأرض أهدافه في الدقيقة ١٠، عن طريق لاعبه كريستيان كويفا ليعززه بهدف ثانٍ في الدقيقة ٣٣، ليقوم بعدها لاعب الفتح سفيان بن دبكة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة ٣٧، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بثلاثة أهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني جاءت محاولة الفريقين في تسجيل الأهداف، ليأتي الهدف الرابع لفريق الفتح في الدقيقة ٨٥، سجله لاعبه مراد باتنا ‏من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز فريق الفتح على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يكون نادي الفتح في المركز السابع برصيد ٢٧ نقطة، فيما يحل نادي الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد ٢٠ نقطة، في انتظار المتبقي من مباريات الجولة .