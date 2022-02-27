كائنات فطرية بدون ترخيص في حوزة مواطن

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئـي بلاغا عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض (911)، عن مواطن مخالف لنظام

البيئة لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص، وهي (9) غزلان (فلودير)وذئب وضبع، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائـد رائـد المالكـي أنـه تـم تطبيـق الإجراءات النظامية بحقه، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة

الفطريـة لتسـلم الكائنات بحكم الاختصـاص، مبينـا أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال لكل كائن.

وحث الرائد المالكي علـى الإبلاغ عن أي حالات تمثـل اعتداء على البيئـة أو الحيـاة الفطرية على الرقـم (911) بمنطقتـي مكة المكرمة

والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.