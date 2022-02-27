“إيرباص” تدّرب السعوديين على ارتياد الفضاء #عاجل

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء” اليوم الأحد، بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”.

وبينت الهيئة أن البرنامج يهدف لتزويد المتدربين من أبناء الوطن بالمهارات اللازمة في ريادة الفضاء وعلومه، كما أوضحت أن البرنامج يقوم بالدعم لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته.

وأبانت أن البرنامج التدريبي خاص بطلاب وطالبات الدراسات العليا، العاملين في قطاع الطيران والفضاء، حيث يركز على نظم الفضاء، والبعثات والتطبيقات الفضائية، ومنظومة قطاع الفضاء، وأنظمة الأرصاد، والإطلاق، والتشغيل، ومقدمة عن تطبيقات الفضاء.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق برنامج Space 101 الهادف إلى رفع مستوى التعليم والدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء، للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء، وطلاب وطالبات الثانوية العامة والمرحلة الجامعية.

وتهدف الهيئة من خلال البرامج التدريبية إلى دعم التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، وسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطويرية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة، حيث يمكن التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال الرابط :

https://initiativesportal.saudispace.gov.sa/ar/nano-master