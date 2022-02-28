عاجل… ارتفاع جديد لـ #أسعار_النفط و #برنت يتخطى الـ 105 دولار

حلقت أسعار النفط اليوم الاثنين فوق حاجز الـ 105 دولارات للبرميل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولاراً للبرميل مع افتتاح تداولات الإثنين.

كما ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 7 دولارات إلى 99.10 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد اختتمت تداولات الجمعة 25 فبراير على تراجع بعد الارتفاع الصباحي، بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 1.15 دولاراً أو 1.2% ليغلق على 97.93 دولاراً للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولاراً.

وانخفض تعاقدات برنت لشهر مايو 1.30 دولاراً أو 1.4% إلى 94.12 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولاراً أو 1.3% ليغلق على 91.59 دولاراً للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولاراً للبرميل.