أوروبا تصفع “بوتين” بتجميد المركزي الروسي #الحرب_العالمية_الثالثة #روسيا #أوكرانيا

حظرت دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين التعاملات مع البنك المركزي الروسي حسبما ذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتشمل العقوبات الأوروبية على روسيا حظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي، كما ستجمد جميع أصول البنك المركزي الروسي، لإيقاف تمويل الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا.

ويعد الإجراء باهظ الكلفة على روسيا، مثله في ذلك مثل استبعاد المؤسسات المالية الروسية من نظام سويفت العالمي.

ومن المتوقع أن يصدر اليوم الإثنين كذلك قرار استبعاد روسيا من نظام “سويفت” كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا حليفة روسيا، وعلى أثرياء روس ورجال أعمال وساسة.