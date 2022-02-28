السعودية تجدد التزامها بوحدة السودان

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه يوم أمس الأحد رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان ادم الدبيلو.

وبحث اللقاء دعم ومساندة عملية السلام والموضوعات ذات الصلة.

وأشاد الدبيلو بمستوي العلاقات السودانية السعودية معبرا عن تقديره لمساهمة المملكة الفاعلة في الدفع بعملية الحوار والسلام السوداني وإستضافتها لإجتماع أصدقاء السلام بالرياض ودعمها لكل مراحل التفاوض بين أطراف العملية السلمية.

فيما أكد سعادة السفير أن المملكة ستبقى كديدنها دائما، وعهدها بتوجيهات قياداتها الرشيدة بالوقوف دائما مع السودان وشعبه، داعمة ومباركة لكل خطوات لارساء دعائم السلام والحفاظ على السودان وحدته واستقراره ونمائه.