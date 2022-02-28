قفزة في أسعار #الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية اليوم الاثنين، بمختلف الاعيرة، بقفزة كبيرة، حيث ارتفعت ثلاثة ريال سعودي في كل جرام، عن الأسعار التى كانت يتم تداولها بالأمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم إلى 230.04 ريال سعودي، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة اليوم إلى 210.87 ريال سعودي .

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 فى السعودية اليوم إلى 201.28 ريال سعودي، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 فى السعودية اليوم إلى 172.53 ريال سعودي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم إلى 134.19 ريال سعودي.

وارتفع سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم، ليصل سعر جنيه الذهب في السعودية اليوم عيار 21 إلى 1,610.27 ريال سعودي، خاص 8 جراما

ووصل سعر جنيه الذهب 8ج عيار 22 في السعودية إلى 1,686.95 ريال سعودي، كما وصل سعر جنيه الذهب 8ج عيار 24 قي السعودية اليوم إلى 1,840.31 ريال سعودي.