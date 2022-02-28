فيروس #كورونا.. التعافي بالسعودية وصل لـ 97.1%

تجاوز عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 109 ملايين جرعة، كما بلغت نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.1%، وأعلنت الصحة السعودية إعطاء أكثر من 60.8 مليون جرعة لقاح عبر أكثر من 587 مركزًا.

وأوضحت إحصاءات مركز الإحصاء الخليجي، عبر «تويتر»، وصول إجمالية الإصابات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (3493410) إصابات، وبلغ إجمالي حالات التعافي (3366357) حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات (20197) حالة.

وأضاف المركز وصول إجمالي اللقاحات المعطاة لدول مجلس التعاون إلي (109140295)، كما بلغت نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.1%، فيما سحلت دول الخليج مجتمعة 96.4%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أمس الأحد، أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (60884285) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.