لهذا السبب.. #فيسبوك تُلغي عددًا كبيرًا من الحسابات

أزالت فيسبوك عدد كبير من الحسابات بلغت نحو 40 حسابا وصفحة ومجموعة علي إنستجرام وفيسبوك.

وقالت شركة “ميتا” إنها إزالت عددًا كبيرًا من الحسابات المزيفة تقوم بنشر معلومات مضللة حول الغزو الروسي للأوكرانية.

وأشارت أنها حذفت خلال اليومين الماضيين، نحو 40 حسابًا ، وصفحة ومجموعة على إنستجرام وفيسبوك ، عقب اكتشافها تورطهم ونشر المعلومات المضللة.

واكدت “ميتا” في بيان رسمي أنها عملت على وقف محاولات القرصنة ، المستهدف منها مسؤولين عسكريين وحكوميين أوكرانيين في الأيام الأخيرة.

وكشف مدير أمن المعلومات في ميتا، ديفيد آجرانوفيتش: أن تلك الحسابات لم تكتسب عددًا كبيرًا من المتابعين أثناء تحديدها من جانب باحثو الأمن في الشركة.

وأوضح أن تلك الحسابات كانت تمتلك نحو 4 آلاف متابع على فيسبوك وحوالي 500 متابع على إنستجرام؛ وحتى لا تزداد شعبية تم حظ تلك المعلومات.

وأكدت الشركة أن التحقيقات في هذه الحسابات مستمرة؛ كما أنها ربطت الأشخاص وراء الحسابات المزيفة بعملية إزالة سابقة وذلك لحسابات مزيفة في عام 2020، بحسب بيان الشركة.

وأضاف البيان أنه في ذلك الوقت قال باحثو الأمن في فيسبوك إن النشاط تم تتبعه لأفراد في روسيا ومنطقة دونباس بأوكرانيا وايضا منظمتين إعلاميتين بشبه جزيرة القرم”.