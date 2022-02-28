انطلاق أولى رحلات #الخطوط_السعودية المباشرة إلى تايلاند

أعلنت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تدشين رحلاتها بين المملكة وتايلاند، حيث رحبت الشركة صباح الاثنين 28 فبراير بالضيوف على متن الرحلة التاريخية الأولى التي انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار سوفارنابومي في العاصمة بانكوك.

وتعتزم الخطوط السعودية تسيير ثلاث رحلاتٍ أسبوعياً بين المملكة وتايلاند، تتضمن التوقف في مطار الملك خالد الدولي بالنسبة للضيوف المغادرين والقادمين إلى الرياض، وذلك في خطوةٍ تعقب توجه البلدين مؤخراً لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتجسد التزام “السعودية” التام بربط الضيوف بوجهات السفر الأكثر طلبًا على مستوى العالم.

وقد جاء تدشين أولى رحلات الخطوط السعودية إلى مطار سوفار نابومي بعد حفلٍ خاصٍ أقيم في صالة الفرسان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور سعادة الأستاذ سراجاك بوراناسامريدي، القنصل العام لمملكة تايلاند في جدة، إلى جانب عددٍ من كبار الضيوف، وممثلي وسائل الإعلام.

وقد ألقى الأستاذ عصام محمد اخونباي، نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، كلمة بهذه المناسبة الهامة، قائلاً “نفخر في “السعودية” ” بقدرتنا على فتح فصلٍ جديد في العلاقات الثنائية التي تم تعزيزها مؤخرًا بين المملكة العربية السعودية وتايلاند.

حيث يستند تدشين الوجهة الجديدة على بصمتنا التشغيلية الراسخة في قارة آسيا، كما أنها ستوفر راحة أكبر للضيوف وتمنحهم سهولة أكبر لمواصلة السفر إلى وجهاتٍ أخرى حول العالم.

ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن ارفع شكري وتقديري لقيادتنا الرشيدة، والحكومة التايلاندية على تمكين الخطوط السعودية من تعزيز دورها كجسرٍ يربط مملكتنا المعطاء بالعالم. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالضيوف من تايلاند إلى المملكة العربية السعودية حيث نواصل دورنا كأجنحة لرؤية 2030 الطموحة”.

وستغادر الرحلات المتجهة من جدة إلى بانكوك مع توقفٍ في العاصمة الرياض لمدة 45 دقيقة، في تمام الساعة 4:30 فجراً، وتصل تايلاند في تمام الساعة 18:00 مساءً.

ومن بانكوك، تغادر الطائرة في تمام الساعة 20:35 لتصل إلى الرياض في تمام الساعة 00:30 فجراً، ثم جدة في تمام الساعة 2:55 فجراً، وذلك على متن الطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، التي تتميز بـ 24 مقعداً في درجة الأعمال، و274 مقعد في درجة الضيافة.