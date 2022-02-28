تسريبات تكشف عن مفاجأة “أبل”

جهاز جديد من آبل قابل للطي بقياس 20 بوصة، كشفت تفاصيله تسريبات من داخل أبل.

وأوضحت التسريبات ، أن أبل تجهز لمفاجأة “قابلة للطي”، لتطلقها خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت مصادر ، عن تفاصيل مفاجأة أبل التي تنوي إطلاق جهازًا قابلًا للطي، وبقياس 20 بوصة، ليكون هجينا بين “آيباد” و”ماك بوك”، بحسب شبكة “بلومبرج” الأمريكية.

وأكدت المصادر ، سيكوز جهاز أبل المرتقب حلًّا ثوريًّا لمن يريد أن يجمعوا بين الحواسيب اللوحية والمحمولة؛ كما سيتضمن شاشة مزدوجة ، ودون لوحة مفاتيح فعلية، وهناك لوحة تتبع تُمَكن من التنقل والكتابة من قائمة على شاشة لمسية بالكامل.

كما توقعت ألا يخرج هذا الاختراع الجديد للنور قبل عام 2026، ليكون العام المتوقع لإطلاقه “أبل” سيارتها ذاتية القيادة.