مداهمة معمل المنتجات التجميلية في #الرياض

تمكن مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط معمل في مدينة الرياض يقوم بخلط وتعبئة العطور والزيوت العطرية دون تحقيق الاشتراطات وتصنيع منتجات تجميلية غير مدرجة، ومستحضرات عشبية غير مسجلة، واستخدام مواد خام مجهولة المصدر والبيانات، ووجود منشورات تعريفية تحمل ادعاءات طبية.

وفي بيان أكدت الهيئة أنها علقت خط الإنتاج في المعمل، وحجزت (7.949 كيلو) من المواد الخام مجهولة المصدر في منطقة الإنتاج، إضافًة إلى حجز (50) نشرة تعريفية، كما تستكمل إجراءات تطبيق العقوبة بحق المنشأة المخالفة.

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.